Составь и запиши с глаголом идет Простое предложение Простое предложение с одн??родными членами Сложное предложение

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Составь и запиши с глаголом идет Простое предложение Простое предложение с одн??родными членами Сложное предложение
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Фильм идет уже пол часа. Она идет плавно и грациозно. Дмитрий пойдет к ней в гости, потому что Анна пригласила его на День Рожденье.
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