Составь и запиши вопрос к задаче и реши ее:На новогодней елке висело 18 красных шар??в и 12 зеленых

Математика
Составь и запиши вопрос к задаче и реши ее:На новогодней елке висело 18 красных шар??в и 12 зеленых
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сколько всего игрушек было на новогодней ёлке?
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