Составь и запиши вопрос к задаче и реши ее:На новогодней елке висело 18 красных шар??в и 12 зеленых

Математика

Составь и запиши вопрос к задаче и реши ее:На новогодней елке висело 18 красных шар??в и 12 зеленых

Автор: Гость