Найдите информационный объём 1 символа а) при 16 символов б) при 8 символов составе таблицу двоичного кода к а и б заранее спасибо
Информатика
Найдите информационный объём 1 символа а) при 16 символов б) при 8 символов составе таблицу двоичного кода к а и б заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я так понимаю что 16 и 8 - это мощность а) 16 = 2^4 т.е. 4 бита на символ "0000" "0001" "0010" "0011" "0100" "0101" "0110" "0111" "1000" "1001" "1010" "1011" "1100" "1101" "1110" "1111" б) 8 = 2^3 т.е. 3 бита на символ "000" "001" "010" "011" "100" "101" "110" "111"
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