Он живет в квартире номер 51 на 5 этаже по 4 квартиры на каждом этаже в каком подъезд?? и на каком этаже живет Аня
Математика
Он живет в квартире номер 51 на 5 этаже по 4 квартиры на каждом этаже в каком подъезд?? и на каком этаже живет Аня
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бред, ведь всего 20 квартир получается, следовательно если квартир 20 то как номер квартиры может быть 51.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
До бібліотеки привезли 18пакунків підручників,по 13книжок у кожному пакунку , та 17 однакових пакунків зі збірками казок.Скільки збірок казок було ...
Русский язык
3класс с 13 номер 1 . Задание: Составь из данных слов предложение и запиши его Слова: Конец,весна,появились,одуванчик Помогите пожалуйста