Он живет в квартире номер 51 на 5 этаже по 4 квартиры на каждом этаже в каком подъезд?? и на каком этаже живет Аня

Математика
Он живет в квартире номер 51 на 5 этаже по 4 квартиры на каждом этаже в каком подъезд?? и на каком этаже живет Аня
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бред, ведь всего 20 квартир получается, следовательно если квартир 20 то как номер квартиры может быть 51.
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