Он живет в квартире номер 51 на 5 этаже по 4 квартиры на каждом этаже в каком подъезд?? и на каком этаже живет Аня

Математика

Он живет в квартире номер 51 на 5 этаже по 4 квартиры на каждом этаже в каком подъезд?? и на каком этаже живет Аня

Автор: Гость