Ақылдыны білім ұстамды қылады синтаксисты талдау
Қазақ тiлi
Ақылдыны білім ұстамды қылады синтаксисты талдау
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ақылдыны-Толықтауыш Білім-бастауыш Ұстамды-анықтауыш қылады-баяндауыш точно білмеймін ұмытпасам осылай ңой деймін
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