Ақылдыны білім ұстамды қылады синтаксисты талдау

Қазақ тiлi
Ақылдыны білім ұстамды қылады синтаксисты талдау
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Автор: Гость
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Гость:
Ақылдыны-Толықтауыш Білім-бастауыш Ұстамды-анықтауыш қылады-баяндауыш точно білмеймін ұмытпасам осылай ңой деймін
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