Можете помочь? Нужно написать черты романтизма в стихотворении М.Ю. Лермонтова "Ветка Палестины". Срочно!

Литература
Можете помочь? Нужно написать черты романтизма в стихотворении М.Ю. Лермонтова "Ветка Палестины". Срочно!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Могу хочеш я могу помочччччччччччччччччччч
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