Составь схему круговорота веществ в состав которого входят сосна и куница

Окружающий мир
Составь схему круговорота веществ в состав которого входят сосна и куница
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Автор: Гость
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Гость:
Сосна---белка (летяга) ---куница
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