Составь словосочетания с прилагательным:КРАСНЫЙ,в следующих значениях: 1)цвет 2)красивый 3)главный
Русский язык
Составь словосочетания с прилагательным:КРАСНЫЙ,в следующих значениях: 1)цвет 2)красивый 3)главный
Ответ(ы):
Гость:
Красный плащ. Красна девица. Не знаю.
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