Составь задачи по выражениям 320×2+120×3
Математика
Составь задачи по выражениям 320×2+120×3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У 2 мальчиков по 320 счетных палочек а у 3 девочек по 120 счетных палочек. Сколько палочек всего?
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