Составить 2 коротких текста в научном стиле

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Составить 2 коротких текста в научном стиле
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
----Земля существует почти 5 млрд лет, а точнее 4,6 млрд лет.На протяжении этого огромного периода времени происходил процесс  развития нашей планеты. Формировалась земная кора,появлялись первые океаны и  материки, которые непрерывно меняли свои очертания, Наконец, на планете появилась жизнь- главное отличие ее ото всех остальных планет Солнечной системы.  -------Наиболее важными хозяйственно-биологическими признаками сортов являются: стойкость к условиям произрастания (к климату, почве, вредителям и болезням) , долговечность, транспортабельность и длительность хранения.
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