Составить 2 коротких текста в научном стиле

Гость: Гость:

----Земля существует почти 5 млрд лет, а точнее 4,6 млрд лет.На протяжении этого огромного периода времени происходил процесс развития нашей планеты. Формировалась земная кора,появлялись первые океаны и материки, которые непрерывно меняли свои очертания, Наконец, на планете появилась жизнь- главное отличие ее ото всех остальных планет Солнечной системы. -------Наиболее важными хозяйственно-биологическими признаками сортов являются: стойкость к условиям произрастания (к климату, почве, вредителям и болезням) , долговечность, транспортабельность и длительность хранения.