Помогите решить тест! Заранее спасибо! Тест 6. Обобщение повторения. Текст Вариа??т 2 А1. В каком слове все согласные звуки мягкие? □ 1) щука □ 2) счастье □ 3) рыжий □ 4)седьмой А2. В каком ряду в обоих словах пропущена...

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Помогите решить тест! Заранее спасибо! Тест 6. Обобщение повторения. Текст Вариа??т 2 А1. В каком слове все согласные звуки мягкие? □ 1) щука □ 2) счастье □ 3) рыжий □ 4)седьмой А2. В каком ряду в обоих словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? □ 1) к..саться, зав..нтить □ 2) отр..сль, пеш..ход □ 3) подг..реть, л..ловый □ 4) л..довый, пот..плеть А3. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? □ 1) добав..те, раз..яснить □ 2) во..пылать, ра..мерить □ 3) ш..мпол, плащ..м □ 4) ц..ферблат, мельниц.. А4. В каком ряду в обоих случаях на месте пропуска пишется буква И? □ 1) перемел..тся, с..рень □ 2) ф..олетовый, капа..т □ 3) с дальн..м пр..целом □ 4) н..чья, пр..одолеть А5. Какое слово пишется через дефис? □ 1) (ярко)синий □ 2) (физ)культура □ 3) (не)сколько □ 4) (семь)сот А6. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? □ 1) Набежали тучи, и хлынул ливень. □ 2) Спой нам ветер про дикие горы, про глубокие тайны морей! □ 3) После дождя начали буйно лезть грибы: маслята, лисички, рыжики. □ 4) «Ты, конечно, опоздал по уважительной причине?» — спросила учительница. Прочитайте текст и выполните задания B1—B4 и С1. (1)В пяти болдинских повестях Пушкин являлся в роли бытописателя, который изображает современную ему жизнь обыкновенных людей. (2)Пушкин никогда не вдаётся в подробное объяснение поступков своих героев. (3)Но они поступают так, что мы сразу чувствуем правду, видим живых людей со всеми их противоречиями. (4)«Повести Белкина» пробуждали в народе уважение к человеческой личности. В1. Напишите номер предложения, в котором подлежащее выражено сочетанием слов. В2. Из предложения (1) выпишите слово (слова), образованное (образованные) сложением. В3. Из предложения (3) выпишите притяжательное местоимение. В4. Из предложения (4) выпишите слово, употреблённое в переносном значении. С1. Напишите, какие из «Повестей Белкина» А. С. Пушкина вы читали. Расскажите об одном из героев этих произведений.

Автор: Гость