Пятиэтажный дом построили верх ногами без чердака. Какой высоты должна быть лестница ведущая к входной двери если высота каждого этажа 3 м. а высота входной двери 2 м
Математика
Пятиэтажный дом построили верх ногами без чердака. Какой высоты должна быть лестница ведущая к входной двери если высота каждого этажа 3 м. а высота входной двери 2 м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кажется 13 метров. 3 умножить на 5, получится высота дома, 15 метров. И минус 2, высота двери, будет 13 метров.
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