Пятиэтажный дом построили верх ногами без чердака. Какой высоты должна быть лестница ведущая к входной двери если высота каждого этажа 3 м. а высота входной двери 2 м

Математика

Пятиэтажный дом построили верх ногами без чердака. Какой высоты должна быть лестница ведущая к входной двери если высота каждого этажа 3 м. а высота входной двери 2 м

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