1. В каком предложении есть безличный глагол? а. потемнело в чистом поле б. пуганая ворона куста боится в. не пылит дорога,не дрожат листы г. чем бы дитя ни тешилось,лишь бы не плакало 2. Какой глагол является возвратным? ...

Русский язык
1. В каком предложении есть безличный глагол? а. потемнело в чистом поле б. пуганая ворона куста боится в. не пылит дорога,не дрожат листы г. чем бы дитя ни тешилось,лишь бы не плакало 2. Какой глагол является возвратным? а. видел бы б.стараюсь в. сотри г. возвращала 4. Укажите пример с нарушением речевой нормы а. клади б. звонят в.ляг г. хочете
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Гость:
1а) потемнело в чистом поле2б) стараюст 3г)хочете
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