Решите пример 555555-х=6967876
Математика
Решите пример 555555-х=6967876
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555555-х=6967876 -х= 6967876-555555 х= - 6412321
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