Составить 2 предложения с обращение со словом двор
Русский язык
Составить 2 предложения с обращение со словом двор
Ответ(ы):
Гость:
Миша, приходи гулять во двор школы. Ты подмела двор, Аня?
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