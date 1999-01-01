Составить 2 предложения с обращение со словом двор

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Составить 2 предложения с обращение со словом двор
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Миша, приходи гулять во двор школы. Ты подмела двор, Аня?
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