Составить 4 предложения Сани,Сад,Сын,Сытый с этими словами

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Молодой крестьянин купил на сельской ярмарке новые сани. Как красив цветущий вишневый сад весной! Единственный сын знаменитого врача-хирурга решил продолжить дело своего отца. Недаром говорят, что сытый голодному не товарищ.