Составить 5 предложений со словами 1) Путь, лебедь, картофель, оттепель, туннель, пластырь. 2) Подпись, полынь, сельдь, живопись, акварель, госпиталь.
Русский язык
Составить 5 предложений со словами 1) Путь, лебедь, картофель, оттепель, туннель, пластырь. 2) Подпись, полынь, сельдь, живопись, акварель, госпиталь.
Ответ(ы):
Гость:
Я долгое время был пути. Я шёл по берегу и увидел лебедя. На саду мы выращиваем картофель. Наступила весна и началась оттепель. У меня была рана на ноге и я наклеил пластырь.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Труба А заполнит цистерну за 2 часа, а труба В заполнит эту же цистерну за 3 часа. З?? сколько времени две трубы заполнят цистерну, работая одн...
Окружающий мир