Какую роль в жизни страны играла Русская Православная Церковь? В каких сферах эта роль проявлялась? В чём она усиливалась? В чём ослаблялась?

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Русская православная церковь (РПЦ) играла важную роль в политической сфере как Руси, так и России, однако на это можно смотреть с разных сторон. С одной стороны, она укрепляла власть царя, монарха (венчание на царство), оправдывала неравенство между людьми (ещё со времен Руси), царь, несмотря на тяжелое положение крестьян, считался для них батюшкой, искренне заботящимся о своём государстве и народе. С другой стороны, церковь была отделена от власти над государством, хотя известны случаи, когда они были едины (например, основатель династии Романовых - Михаил и его отец, который стал священником и стал зваться Филарет (был возведен в высший церковный сан), правили вместе).Также РПЦ играла большую роль в экономической сфере. В её владениях, особенно во времена Руси, было множество земель и угодий, на которых работали крестьяне. Наиболее важную роль РПЦ играла в духовной сфере. Как известно, грамотой сначала владели лишь монахи из церквей и монастырей, в то время как обычные люди её не знали, не умели ни читать, ни писать. Тогда при церквях создавались школы, в которые отдавали детей люди разных сословий, чтобы те получали там знания. Также РПЦ выполняла воспитательно - нравственную функцию (что было во все времена), ведь в заповедях и священных книгах описывается должное и правильное поведение человека: "не убий", "не кради" и т. д.