Учитель: придумайте предложение с предлогом "для"
Русский язык
Учитель: придумайте предложение с предлогом "для"
Ответ(ы):
Гость:
Для то кого как ты у меня естя спецальные штаны эта мазь для наружного пременения
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