ДАЮ 35 БАЛЛОВ!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С РУССКИМ ЯЗЫКОМ
Русский язык
ДАЮ 35 БАЛЛОВ!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С РУССКИМ ЯЗЫКОМ
Ответ(ы):
Гость:
СЕМЬЯ- САМОЕ СОКРОВЕННОЕ. СЕГОДНЯ СОСТОЯЛАСЬ СВАДЬБА СЛАВЫ И СВЕТЛАНЫ.САМАЯ СОЛНЕЧНАЯ СВЕТЛАЯ СКРОМНАЯ-СВЕТЛАНА.САМО СОВЕРШЕНСТВО .СУТЬ СЕМЬИ СЧАСТЛИВАЯ САМОДОСТАТОЧНАЯ . СЛАВИК СОГРЕВАЙ СУПРУГУ СЛАДКИМИ СЛОВАМИ СОЧУВСТВУЙ СООПЕРЕЖИВАЙ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Фенотипическая особенность птиц леса заключается в наличии: 1 хорошо развитого хвоста и укороченных крыльев 2 тонких длинных ног и длинной ше...
Қазақ тiлi
Обществознание