ДАЮ 35 БАЛЛОВ!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С РУССКИМ ЯЗЫКОМ

Русский язык
ДАЮ 35 БАЛЛОВ!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С РУССКИМ ЯЗЫКОМ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
СЕМЬЯ- САМОЕ СОКРОВЕННОЕ. СЕГОДНЯ СОСТОЯЛАСЬ СВАДЬБА СЛАВЫ И СВЕТЛАНЫ.САМАЯ СОЛНЕЧНАЯ СВЕТЛАЯ СКРОМНАЯ-СВЕТЛАНА.САМО СОВЕРШЕНСТВО .СУТЬ СЕМЬИ СЧАСТЛИВАЯ  САМОДОСТАТОЧНАЯ . СЛАВИК СОГРЕВАЙ СУПРУГУ СЛАДКИМИ СЛОВАМИ СОЧУВСТВУЙ СООПЕРЕЖИВАЙ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Фенотипическая особенность птиц леса заключается в наличии: 1 хорошо развитого хвоста и укороченных крыльев 2 тонких длинных ног и длинной ше...
Ответить
Қазақ тiлi
Слово казахстан септік жалғау
Ответить
Музыка
Героические образы в музыке и живописи. помогите позь :(
Ответить
Обществознание
Помогите пожалуйста императоры России
Ответить
Биология
Помогите пожалуйста практическая по биологии
Ответить