Мама купила 5кг клубники по 7рублей за килограмм и 3 земляники по 11рублей за килогр??мм. сколько стоит вся покупка.

Математика

Мама купила 5кг клубники по 7рублей за килограмм и 3 земляники по 11рублей за килогр??мм. сколько стоит вся покупка.

Автор: Гость