Мама купила 5кг клубники по 7рублей за килограмм и 3 земляники по 11рублей за килогр??мм. сколько стоит вся покупка.
Математика
Мама купила 5кг клубники по 7рублей за килограмм и 3 земляники по 11рублей за килогр??мм. сколько стоит вся покупка.
Ответ(ы):
Гость:
1)5+3=8(кг)-всего 2)7+11=18(рубл)-всего Ответ: 8кг; 18рублей.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Фенотипическая особенность птиц леса заключается в наличии: 1 хорошо развитого хвоста и укороченных крыльев 2 тонких длинных ног и длинной ше...
Қазақ тiлi
Обществознание