Длина стороны квадрата 4см. найди его площадь.....
Математика
Длина стороны квадрата 4см. найди его площадь.....
Ответ(ы):
Гость:
Стороны у квадрата равны, следовательно, S=4*4=16 см^2
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