Труба А заполнит цистерну за 2 часа, а труба В заполнит эту же цистерну за 3 часа. З?? сколько времени две трубы заполнят цистерну, работая одновременно?

Алгебра

Труба А заполнит цистерну за 2 часа, а труба В заполнит эту же цистерну за 3 часа. З?? сколько времени две трубы заполнят цистерну, работая одновременно?

Автор: Гость