Труба А заполнит цистерну за 2 часа, а труба В заполнит эту же цистерну за 3 часа. З?? сколько времени две трубы заполнят цистерну, работая одновременно?
Алгебра
Труба А заполнит цистерну за 2 часа, а труба В заполнит эту же цистерну за 3 часа. З?? сколько времени две трубы заполнят цистерну, работая одновременно?
Ответ(ы):
Гость:
Труба А за 1 час заполнит 1/2 цистерны, а труба В за 1 час заполнит 1/3 цистерны. Вместе обе трубы за 1 час заполнят 1/2 + 1/3 = 5/6 цистерны 1 : 5/6 = 1*6/5= 6/5(часа) = 1,2 часа
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