Составить формулу по валентности Mn O; FeS; CaN ;CaF; MgS; Ko помогите пж
Химия
Составить формулу по валентности Mn O; FeS; CaN ;CaF; MgS; Ko помогите пж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
MnO оксид марганца(ll) (валентность марганца 2, кислорода 2) Mn₂O₃ оксид марганца(lll) (валентность марганца 3, кислорода 2) MnO₂ оксид марганца(lV) (валентность марганца 4, кислорода 2) MnO₃ оксид марганца(Vl) (валентность марганца 6, кислорода 2) Mn₂O₇ оксид марганца(Vll) (валентность марганца 7, кислорода 2) FeS₂ сульфид железа(ll) / S Fe Ι (валентность железа 2,у каждой серы 2 связи и валентность 2) S FeS сульфид железа(ll) (валентность железа 2, серы 2) Fe₂S₃ сульфид железа(lll) (валентность железа 3, серы 2) Ca₃N₂ нитрид кальция (валентность кальция 2, азота 3) CaF₂ фторид кальция (валентность кальция 2, фтора 1) MgS сульфид магния (валентность магния 2, серы 2) K₂O оксид калия (валентность калия 1) К₂O₂ пероксид калия (валентность калия 1)
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