Составить формулу по валентности Mn O; FeS; CaN ;CaF; MgS; Ko помогите пж

Химия
Составить формулу по валентности Mn O; FeS; CaN ;CaF; MgS; Ko помогите пж
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
MnO     оксид марганца(ll)   (валентность марганца 2, кислорода 2) Mn₂O₃  оксид марганца(lll)  (валентность марганца 3, кислорода 2) MnO₂   оксид марганца(lV)  (валентность марганца 4, кислорода 2) MnO₃   оксид марганца(Vl)  (валентность марганца 6, кислорода 2) Mn₂O₇  оксид марганца(Vll) (валентность марганца 7, кислорода 2)  FeS₂   сульфид железа(ll)                    /  S          Fe     Ι   (валентность железа 2,у каждой серы 2 связи и валентность 2)        S  FeS     сульфид железа(ll)  (валентность железа 2, серы 2) Fe₂S₃  сульфид железа(lll) (валентность железа 3, серы 2) Ca₃N₂  нитрид кальция  (валентность кальция 2, азота 3) CaF₂   фторид кальция (валентность кальция 2,  фтора 1) MgS    сульфид магния (валентность магния 2, серы 2) K₂O    оксид калия   (валентность калия 1) К₂O₂   пероксид калия (валентность калия 1)  
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