Составить из слов предложение жоғары көтеріл, төмен түс, ішке кір.
Қазақ тiлi
Составить из слов предложение жоғары көтеріл, төмен түс, ішке кір.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. -Тағы да жоғары көтеріл! - деп анам таудың етегінен айқай салып жатты. 2. Баспалдақпен төмен түскен әлде қайда жеңіл. 3. Иттің ішке кіруін қаламадым.
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