Составить небольшой рассказ по картинке, используя в повествовании эффект неожиданности для создания юмора. Там на картинка : в гнезде лежат яйца и из них вылупляются слоники. Помогите ,прошу . Заранее спасибо

Гость: Гость:

Однажды я увидела яйцо. Их было три. Я не знала чьи они. И мне стало интересно. На другой день я принесла хлеб, ну вдруг они вылупились ! И я сидела до вечера и ждала . Потом неожиданно одно яйцо стало двигаться я удивилась , и вдруг вылупился слонёнок . Он был маленький . Мне очень понравился этот малыш . И я каждый день к ним приходила и кормила.