Составить письменно 2отриц., 2 общ.вопр.,и 2 спец.вопр. в Present Simple
Английский язык
Составить письменно 2отриц., 2 общ.вопр.,и 2 спец.вопр. в Present Simple
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I don't know about new president I don't like this food Do you like juice? Does he like football? Where do you like play footbal? What does he like do in free time?
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