Напишите характеристику ГЕОРГИЯ "Борис Годунов" Даю 50 балов !!!

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География сединый комплекс наук, изучающих географическую оболочкуЗемли. Основными объектами изучения географических наук являются геосферы (биосфера, атмосфера, литосфера,гидросфера и почвенный покров) и геосистемы (ландшафты,природные зоны, биогеоценозы…);свод знаний о пространственно-временных особенностях какой-либо территории, объекта, явления или процесса(география материков и океанов, география России, география тундры, география распространения птичьего гриппа, география карстовых процессов N-ской области). Объект изучения географии — законы и закономерности размещения и взаимодействия компонентов географической среды и их сочетаний на разных уровнях. Сложность объекта исследования и широта предметной области обусловили дифференциацию единой географии на ряд специализированных (отраслевых) научных дисциплин, образующих систему географических наук. В её рамках выделяются естественные(физико-географические) и общественные (социально-экономические) географические науки. Иногда отдельно выделяют географическую картографию, как отдельную географическую дисциплину. География — одна из древнейших наук. Многие её основы были заложены в эллинскую эпоху. Обобщил этот опыт выдающийся географ Клавдий Птолемей в I в н. э. Расцвет западной географической традиции приходится на эпоху Возрождения, которая отмечается переосмыслением достижений эпохи позднего эллинизма и значительными достижениями в картографии, которые принято связывать с именем Герхарда Меркатора. Основы современной академической географии в 1-й половине XIX века заложили Александр Гумбольдт и Карл Риттер.