Начерти. Прямо. Угольник. Длины. Сторон. Которого. 6. См. И. 2. См. И. Найди. Его. Пораметр. Какой. Отвеи?

Математика

Начерти. Прямо. Угольник. Длины. Сторон. Которого. 6. См. И. 2. См. И. Найди. Его. Пораметр. Какой. Отвеи?

Автор: Гость