Начерти. Прямо. Угольник. Длины. Сторон. Которого. 6. См. И. 2. См. И. Найди. Его. Пораметр. Какой. Отвеи?
Математика
Начерти. Прямо. Угольник. Длины. Сторон. Которого. 6. См. И. 2. См. И. Найди. Его. Пораметр. Какой. Отвеи?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(6+2)*2=16см Это очень просто
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