Составить план по истории на тему феодальная раздробленность западной европы

История
Составить план по истории на тему феодальная раздробленность западной европы
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Франкская империя была непрочной и существовала недолго. Многочисленные народы и племена,завоеванные франками,были объединены лишь силой оружия. Они продолжали жить по своим обычаям и говорили на разных языках. Карл Великий понимал это.  Опасаясь, что его род потеряет эти огромные владения, он в конце жизни поделил империю между сыновьями. Наследники Карла непрерывно воевали друг с другом. В 843 году три внука Карла Великого заключили в городе Вердене договор о разделе империи на три части. Императором стал старший внук-Лотарь(его имя сохранилось в названии провинции Лотарингия). Но позднее на каждой из частей бывшей империи образовались большие самостоятельные королевства: Франция, Германия и Италия. Но и эти государства не были едиными. Каждое из них распалось на крупные владения, а те, в свою очередь,раздробились на множество мелких. Наступило время феодальной раздробленности.
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