Составить план рассказа как патефон петуха от смерти спас

Гость: Гость:

1.Обмороженная голова.2.А как голосисто кукарекал он зарю!3.Пусть побудет! Авось отойдет.4.Он был по-прежнему плох.5.Я тебе сейчас новую пластинку заведу.6.Донесся настоящий, живой петушиный голос.7.И вдруг закукарекал, да так, что у ребятишек заложило уши.8.Никто не посягнет на петушиную голову.