Составить план рассказа как патефон петуха от смерти спас
Литература
Составить план рассказа как патефон петуха от смерти спас
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Обмороженная голова.2.А как голосисто кукарекал он зарю!3.Пусть побудет! Авось отойдет.4.Он был по-прежнему плох.5.Я тебе сейчас новую пластинку заведу.6.Донесся настоящий, живой петушиный голос.7.И вдруг закукарекал, да так, что у ребятишек заложило уши.8.Никто не посягнет на петушиную голову.
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