Составить план рассказа как патефон петуха от смерти спас

Литература
Составить план рассказа как патефон петуха от смерти спас
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Обмороженная голова.2.А как голосисто кукарекал он зарю!3.Пусть побудет! Авось отойдет.4.Он был по-прежнему плох.5.Я тебе сейчас новую пластинку заведу.6.Донесся настоящий, живой петушиный голос.7.И вдруг закукарекал, да так, что у ребятишек заложило уши.8.Никто не посягнет на петушиную голову.

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Первое задание, а б в г.
Ответить
Английский язык
Монолог по английскому a global conflict
Ответить
Математика
Запиши які складаються з 8 сотен тысяч 5 десятків тисяч 6 сотен и 4 одиниць 57 одиниць 2 классу и 206 одиниць 1 классу
Ответить
Русский язык
Звуко буквеный разбор к сдовам лист листок
Ответить
Литература
Ответь на вопрос Какое впечатление произвела на Дагни симфоническая музыка которую девушка слышала в первые???
Ответить