Запиши які складаються з 8 сотен тысяч 5 десятків тисяч 6 сотен и 4 одиниць 57 одиниць 2 классу и 206 одиниць 1 классу
Математика
Запиши які складаються з 8 сотен тысяч 5 десятків тисяч 6 сотен и 4 одиниць 57 одиниць 2 классу и 206 одиниць 1 классу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вспоминаем, что 1 класс - класс ЕДИНИЦ и 2 класс - класс ТЫСЯЧ РЕШЕНИЕ 8*100 000 +5* 10 000 + 6*100 + 4 = 85604 + 57*1000 + 206*1 = 57206 = 85604 + 57206 = 142810 142 810 - ОТВЕТ
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