Запиши які складаються з 8 сотен тысяч 5 десятків тисяч 6 сотен и 4 одиниць 57 одиниць 2 классу и 206 одиниць 1 классу

Математика

Запиши які складаються з 8 сотен тысяч 5 десятків тисяч 6 сотен и 4 одиниць 57 одиниць 2 классу и 206 одиниць 1 классу

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