Звуко буквеный разбор к сдовам лист листок
Русский язык
Звуко буквеный разбор к сдовам лист листок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
листо́к→[л'исток]В слове «листо́к»: слогов—2 (ли-сток), букв—6, звуков—6 л→[л']:согласный, непарный звонкий, сонорный, парный мягкий и→[и]:гласный с→[с]:согласный, парный глухой, парный твёрдый т→[т]:согласный, парный глухой, парный твёрдый о→[о]:гласный к→[к]:согласный, парный глухой, парный твёрдый
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Ответь на вопрос Какое впечатление произвела на Дагни симфоническая музыка которую девушка слышала в первые???
Химия
Составьте уравнения химических реакций и укажите их сущность:какой объем газа вы??елится при разложении 200 г карбоната кальция содержащего 25% при...
Математика
От пристани одновременно в одном направлении отошли теплоход со скоростью 33 кило??етров в час и катера со скоростью 21 километров час Какое рассто...
Окружающий мир
Пожалуйста помогите с заданием! На интернет-сайтах погоды можно встретить подобн??е таблицы.Внимательно изучи прогноз погоды на трое суток. Пожалуй...