Звуко буквеный разбор к сдовам лист листок

Русский язык
Звуко буквеный разбор к сдовам лист листок
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
листо́к→[л'исток]В слове «листо́к»: слогов—2 (ли-сток), букв—6, звуков—6 л→[л']:согласный, непарный звонкий, сонорный, парный мягкий и→[и]:гласный с→[с]:согласный, парный глухой, парный твёрдый т→[т]:согласный, парный глухой, парный твёрдый о→[о]:гласный к→[к]:согласный, парный глухой, парный твёрдый

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Ответь на вопрос Какое впечатление произвела на Дагни симфоническая музыка которую девушка слышала в первые???
Ответить
Химия
Составьте уравнения химических реакций и укажите их сущность:какой объем газа вы??елится при разложении 200 г карбоната кальция содержащего 25% при...
Ответить
Математика
От пристани одновременно в одном направлении отошли теплоход со скоростью 33 кило??етров в час и катера со скоростью 21 километров час Какое рассто...
Ответить
Окружающий мир
Пожалуйста помогите с заданием! На интернет-сайтах погоды можно встретить подобн??е таблицы.Внимательно изучи прогноз погоды на трое суток. Пожалуй...
Ответить
Математика
Уравнения : a)16x=10x+60,6 b)13x-45=8x-15 в)2(3x+4)-10x=-2(4-2x)
Ответить