Составьте уравнения химических реакций и укажите их сущность:какой объем газа вы??елится при разложении 200 г карбоната кальция содержащего 25% примесей(н.у)?
Химия
Составьте уравнения химических реакций и укажите их сущность:какой объем газа вы??елится при разложении 200 г карбоната кальция содержащего 25% примесей(н.у)?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CaCO3 = CaO + CO2 m (CaCO3) = 200г * 25% / 100% = 150г n (CaCO3) = 150г/100г/моль = 1,5 моль по уравнению реакции n (CaCO3) : n(CO2) = 1:1 === n(CO2) = 1,5 моль V(CO2) = 1,5 моль* 22.4 л/моль = 33.6 л
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