Составьте уравнения химических реакций и укажите их сущность:какой объем газа вы??елится при разложении 200 г карбоната кальция содержащего 25% примесей(н.у)?

Химия

Составьте уравнения химических реакций и укажите их сущность:какой объем газа вы??елится при разложении 200 г карбоната кальция содержащего 25% примесей(н.у)?

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