Монолог по английскому a global conflict

Английский язык
Монолог по английскому a global conflict
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глобальный конфликт(ссора)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Запиши які складаються з 8 сотен тысяч 5 десятків тисяч 6 сотен и 4 одиниць 57 одиниць 2 классу и 206 одиниць 1 классу
Ответить
Русский язык
Звуко буквеный разбор к сдовам лист листок
Ответить
Литература
Ответь на вопрос Какое впечатление произвела на Дагни симфоническая музыка которую девушка слышала в первые???
Ответить
Химия
Составьте уравнения химических реакций и укажите их сущность:какой объем газа вы??елится при разложении 200 г карбоната кальция содержащего 25% при...
Ответить
Математика
От пристани одновременно в одном направлении отошли теплоход со скоростью 33 кило??етров в час и катера со скоростью 21 километров час Какое рассто...
Ответить