Составить план живые клетки
Биология
Составить план живые клетки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ядро – центральная клеточная единица, которая содержит наследственную информацию и участвует в обмене веществ в самой клетке. К клеточным органоидам относятся эндоплазматическая сеть, клеточный центр, митохондрии, рибосомы, пластиды, лизосомы, вакуоли. Подобные органоиды есть в любой клетке, но, в зависимости от функции, строение животной клетки может отличаться наличием специфических структур.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Чтобы сделать бассейн, в земле выкопали котлован в форме прямоугольного параллел??пипеда длиной 25м, шириной 6м и глубиной 3м . Сколько кубических ...