Характиристика героев сказки пушкина сказка о мёртвой царевне и семи богатырях в??ех героев

Литература
Характиристика героев сказки пушкина сказка о мёртвой царевне и семи богатырях в??ех героев
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мертвая царевна была добрая а 7 богатырей мудрые и храбрые
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Используя дополнительную литературу и ресурсы Интернета, дайте определение поня??ия благотаорительность. приведите примеры проявления благотаорител...
Ответить
Другие предметы
Ребят срочно помогите мне сделать доклад на тему "Овощи лнкари". Заранее спасибо
Ответить
Математика
Номер 227 срочно ...........
Ответить
Русский язык
5 согласование 5 управление 5 примыкание
Ответить
Русский язык
Напишите пожалуйста про словарь диалектных слов ! Дам 10 баллов
Ответить