Составить по 5 прилагательных и по 5 причастий к каждому из слов: лицо походка воло??ы взгляд нос

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Составить по 5 прилагательных и по 5 причастий к каждому из слов: лицо походка воло??ы взгляд нос

Автор: Гость