Составить по 5 прилагательных и по 5 причастий к каждому из слов: лицо походка воло??ы взгляд нос
Русский язык
Составить по 5 прилагательных и по 5 причастий к каждому из слов: лицо походка воло??ы взгляд нос
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Круглое,модельная,неухоженные,строгий,длинный нос.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Мама испекла 2 торта и 8 пирожных. Во сколько раз больше пирожных, чем тортов, испек??а мама? В зоопарке 4 слона и 16 обезьян. Во сколько раз мен...
Физика
1.Стадо антилоп може досить довгий час зберігати швидкість руху 80 км/год.Який шлях подолає стадо за піівгодини Треба все розписати