Составить по 5 сложных предложений с приставками: раз, рас, и ц после шипящих в корне!!! СРОЧНО!!!

Гость: Гость:

Расширяет река к югу свое русло, и бурным течением несутся воды. Раздается птичий гомон, лес проснулся от сна. Расцвела черемуха, запахло веснними цветами. Разводятся супруги, и судебное решение оглашено. Рассвет застал меня в пути, когда я ехал домой.