Составить по 5 сложных предложений с приставками: раз, рас, и ц после шипящих в корне!!! СРОЧНО!!!
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Составить по 5 сложных предложений с приставками: раз, рас, и ц после шипящих в корне!!! СРОЧНО!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Расширяет река к югу свое русло, и бурным течением несутся воды. Раздается птичий гомон, лес проснулся от сна. Расцвела черемуха, запахло веснними цветами. Разводятся супруги, и судебное решение оглашено. Рассвет застал меня в пути, когда я ехал домой.
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