Главными энергитическими станциями клетки, выполняющими функцию синтеза молекул АТФ, являются: 1)лизосомы 2)митохондрии 3)рибосомы 4)хромосомы
Биология
Главными энергитическими станциями клетки, выполняющими функцию синтеза молекул АТФ, являются: 1)лизосомы 2)митохондрии 3)рибосомы 4)хромосомы
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Гость:
По- моему митохондрии
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