Две планеты с одинаковыми массами обращаются по круговым орбитам вокруг звезды. Для первой из них сила притяжения к звезде в 4 раза больше, чем для второй. Каково отношение R1 к R2 радиусов орбит первой и второй планет?

Физика
Две планеты с одинаковыми массами обращаются по круговым орбитам вокруг звезды. Для первой из них сила притяжения к звезде в 4 раза больше, чем для второй. Каково отношение R1 к R2 радиусов орбит первой и второй планет?
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Гость:
Посмотри думаю оно................
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