Какое минимальное количество бит потребуется для кодировки положительных чисел,??еньших 47?? a. 6 b. 8 c. 16 d. 32

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Какое минимальное количество бит потребуется для кодировки положительных чисел,??еньших 47?? a. 6 b. 8 c. 16 d. 32
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A. 6 Скорей всего должно быть так
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