Имя существительное это часть речи которая имеет значение.и отвечает

Русский язык
Имя существительное это часть речи которая имеет значение.и отвечает
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И отвечает на вопрос кто/что?
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