Мухамор Цезаря. Описание для 3 класса
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Мухамор Цезаря. Описание для 3 класса
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Гость:
Шляпка диаметром 6-21см, яйцеобразная , оранжевоя или огнено красная. Ножка крепкая месистая 5-30см от светло желтого цвета до золотого
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