Решите( б) пожалосто зарание спасибо☺☺☺

Математика
Решите( б) пожалосто зарание спасибо☺☺☺
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
51,6+(70,2-4,4×(73,73:7,3))×1,6 51,6+(70,2-4,4×10,1)×1,6 51,6+(70,2-44.44)×1,6 51,6+25,76×1,6 51,6+41,216 92,816 у меня получилось вот так)) не уверенна в своем ответе если ты этот пример имелл в виду )
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