Решите( б) пожалосто зарание спасибо☺☺☺
Математика
Решите( б) пожалосто зарание спасибо☺☺☺
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
51,6+(70,2-4,4×(73,73:7,3))×1,6 51,6+(70,2-4,4×10,1)×1,6 51,6+(70,2-44.44)×1,6 51,6+25,76×1,6 51,6+41,216 92,816 у меня получилось вот так)) не уверенна в своем ответе если ты этот пример имелл в виду )
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Физика
Две планеты с одинаковыми массами обращаются по круговым орбитам вокруг звезды. Для первой из них сила притяжения к звезде в 4 раза больше, чем для...
Математика