Помогите четырех класснику с делением не понимает

Математика
Помогите четырех класснику с делением не понимает
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начнем с записи делимого и делителя. Сначала записываем делимое, справа от него пишется делитель, который отделяется уголком. Теперь надо определить неполное делимое, так называется число, образованное несколькими последовательными цифрами делимого. Для этого рассматриваем делимое, начиная со старших разрядов, сначала первую цифру, затем число, образованное первой и второй цифрой, и так далее, до тех пор, пока неполное делимое не станет больше делителя. Прикидываем, сколько раз делитель содержится в неполном делимом, и пишем это число под делителем. Умножаем на него делитель и вычитаем получившееся из неполного делимого. Если вы правильно подобрали число, то остаток  
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