Составить предложение из следующих слов: лес, деревья, стужа, иней, переливается, звери, прогулка.
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Составить предложение из следующих слов: лес, деревья, стужа, иней, переливается, звери, прогулка.
Ответ(ы):
Гость:
Прогуливаясь по лесу я увидел иней на деревьях, а также чудесных и переливающихся зверей.
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