Составить предложения с 1-обособленным определением и с 2-обособленным приложением со словами- концерт и панорама.
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Составить предложения с 1-обособленным определением и с 2-обособленным приложением со словами- концерт и панорама.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вчера я была на замечательном концерте, заставившим меня хоть на несколько часов вылезти из своего убежища, то бишь, из квартиры. Панорама была замечательной, я и мой отец, невысокий старенький мужчина с чёрными бакенбардами, выделяющимися на его аристократической коже, невольно залюбовались открывшимся видом.
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