Составить предложения с фразеологизмы крылова
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Составить предложения с фразеологизмы крылова
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Из басен И. А. Крылова: А Васька слушает, да ест. («Кот и Повар». ) А ларчик просто открывался. («Ларчик». ) Беда, коль пироги начнёт печи сапожник, а сапоги тачать пирожник. («Щука и Кот». ) Да только воз и ныне там. («Лебедь, Щука и Рак». ) Как белка в колесе. («Белка». ) Слона-то я и не приметил. («Любопытный». ) Сильнее кошки зверя нет! («Мышь и Крыса». ) У сильного всегда бессильный виноват. («Волк и Ягнёнок». ) Услужливый дурак опаснее врага. («Пустынник и Мед-педь». )
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