Составить предложения с глаголами, которые не употребляются без частицы не

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Составить предложения с глаголами, которые не употребляются без частицы не
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тене с утра нездоровилось .Петя от возмущения негодовал 
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